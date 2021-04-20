Новости вторника в Ростове о нечистотах, трауре и криминале

Ответственность для погибшего
Адвокат РОКА «Советник» Екатерина Водяник рассказала, грозит ли административная ответственность родителям подростка, устроившего аварию в Новочеркасске с пятью погибшими.
Напомним, мальчик, которому за день до этого исполнилось 14 лет, украл ключи от автомобиля матери и собрал друзей покататься. Они всю ночь ездили по Новочеркасску, а под утро врезались в дерево. На месте ДТП сразу погибли пятеро подростков, включая водителя, еще один попал в реанимацию.
По словам юриста, лица от 14 до 18 лет самостоятельно отвечают за причиненный своими действиями ущерб. Родители отвечают в том случае, если у подростка нет своего имущества. На практике же чаще всего отвечают родители именно по той причине, что у детей нет своих средств.
По закону, прежде чем предъявлять претензии к родителям, необходимо обратиться к основному должнику. В случае с аварией в Новочеркасске виновный погиб, поэтому претензий к родителям быть не может, если только они не вступят в наследство и обязанность компенсации не перейдет к ним.
При этом обязанность компенсировать моральный вред по наследству не переходит.
Загрязнение Дона
Общественники сообщили, что в реке Койсуг выявили несколько очагов, куда попадают отходы жизнедеятельности людей.
Койсуг — это левый и полноводный приток реки Дон. Больше всего нечистот в реку попадает в Ростове, Батайске и Азове, где самая высокая концентрация населения. Сбросы происходят и в других районах области, но там они не так заметны из-за меньшей численности населения. В частности, в Семикаракорском районе населенные пункты расположены редко, и места, где происходит сброс, не видны местным жителям.
Ростов криминальный
Ростовская область стала пятой в России по числу совершенных преступлений за январь–февраль 2021 года.
За два месяца в регионе зафиксировали 9,3 тысячи преступлений. Первой стала Москва, на втором и третьем местах Краснодарский край и Московская область. Четвертую строчку занял Санкт-Петербург.