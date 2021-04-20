Новости вторника в Ростове о нечистотах, трауре и криминале

По словам юриста, лица от 14 до 18 лет самостоятельно отвечают за причиненный своими действиями ущерб. Родители отвечают в том случае, если у подростка нет своего имущества. На практике же чаще всего отвечают родители именно по той причине, что у детей нет своих средств.