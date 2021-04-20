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Новости вторника в Ростове о нечистотах, трауре и криминале

20 апреля 2021, 14:57
Фото: pixabay.com
20 апреля юрист прокомментировала возможность штрафа для родителей погибшего в аварии подростка, а экологи рассказали о загрязнении Дона, подробная картина дня в материале RostovGazeta.

Ответственность для погибшего

Адвокат РОКА «Советник» Екатерина Водяник рассказала, грозит ли административная ответственность родителям подростка, устроившего аварию в Новочеркасске с пятью погибшими.

Напомним, мальчик, которому за день до этого исполнилось 14 лет, украл ключи от автомобиля матери и собрал друзей покататься. Они всю ночь ездили по Новочеркасску, а под утро врезались в дерево. На месте ДТП сразу погибли пятеро подростков, включая водителя, еще один попал в реанимацию.

Фото: Очевидец

По словам юриста, лица от 14 до 18 лет самостоятельно отвечают за причиненный своими действиями ущерб. Родители отвечают в том случае, если у подростка нет своего имущества. На практике же чаще всего отвечают родители именно по той причине, что у детей нет своих средств.

По закону, прежде чем предъявлять претензии к родителям, необходимо обратиться к основному должнику. В случае с аварией в Новочеркасске виновный погиб, поэтому претензий к родителям быть не может, если только они не вступят в наследство и обязанность компенсации не перейдет к ним.

При этом обязанность компенсировать моральный вред по наследству не переходит.

Загрязнение Дона

Общественники сообщили, что в реке Койсуг выявили несколько очагов, куда попадают отходы жизнедеятельности людей.

Койсуг — это левый и полноводный приток реки Дон. Больше всего нечистот в реку попадает в Ростове, Батайске и Азове, где самая высокая концентрация населения. Сбросы происходят и в других районах области, но там они не так заметны из-за меньшей численности населения. В частности, в Семикаракорском районе населенные пункты расположены редко, и места, где происходит сброс, не видны местным жителям.

Ростов криминальный

Ростовская область стала пятой в России по числу совершенных преступлений за январь–февраль 2021 года.

Фото: ГУ МВД РФ по Ростовской области

За два месяца в регионе зафиксировали 9,3 тысячи преступлений. Первой стала Москва, на втором и третьем местах Краснодарский край и Московская область. Четвертую строчку занял Санкт-Петербург.

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