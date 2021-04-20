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Ростовские таксисты взвинтили цены из-за дождя

20 апреля 2021, 06:58
Фото: Медиахолдинг1Mi
С утра во вторник, 20 апреля, Ростов-на-Дону сковали многокилометровые пробки, службы такси в несколько раз подняли цены на свои услуги, следует из информации в сервисах «Яндекс.Карты» и «Яндекс.Go».

Транспортные проблемы возникли в городе из-за дождя. Движение затруднено по большинству крупных улиц Ростова. На 09.30 мск напряженность на дорогах города оценивается в семь баллов.

Крупный дорожный затор образовался на улице Стачки, он начинается от проспекта Сиверса и заканчивается на 2-й Кольцевой. Затруднено движение по проспектам Нагибина, Ленина, по улицам Шеболдаева и Ларина, также стоят Вавилова, Дачная и Немировича Данченко.

Службы такси при этом взвинтили стоимость поездок в несколько раз.

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