Ростовские таксисты взвинтили цены из-за дождя

Транспортные проблемы возникли в городе из-за дождя. Движение затруднено по большинству крупных улиц Ростова. На 09.30 мск напряженность на дорогах города оценивается в семь баллов.
Крупный дорожный затор образовался на улице Стачки, он начинается от проспекта Сиверса и заканчивается на 2-й Кольцевой. Затруднено движение по проспектам Нагибина, Ленина, по улицам Шеболдаева и Ларина, также стоят Вавилова, Дачная и Немировича Данченко.
Службы такси при этом взвинтили стоимость поездок в несколько раз.