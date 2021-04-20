Вячеслав Коробка оказался самым высокооплачиваемым из главврачей в Ростовской области

Выяснилось, что в пандемийный год самую высокую заработную плату, по сравнению с коллегами, получал главный врач Ростовской областной клинической больницы Вячеслав Коробка, в среднем 182,9 тысячи рублей в месяц.
На втором месте в рейтинге самых высокооплачиваемых главврачей оказался Дмитрий Бурцев, который руководит Областным консультативно-диагностическим центром, его ежемесячный заработок составлял в 2020 году 168,5 тысячи рублей.
Замыкает тройку лидеров по уровню зарплаты Елена Малышко, возглавляющая областной наркологический диспансер. Она получала в прошлом году в среднем 166,3 тысячи рублей в месяц.
Самая маленькая зарплата в 2020 году оказалась у начальника санатория «Голубая дача» Владимира Сенькина — всего 29,8 тысячи рублей. При этом за год его заработная плата выросла на 5,2 тысячи рублей.
Напомним, что в 2019 году самая большая зарплата, 182,7 тысячи рублей в месяц, оказалась у главврача областной детской клинической больницы Светланы Пискуновой. Впрочем, в 2020 году ее зарплата снизилась до 155,4 тысячи рублей в месяц.