Вячеслав Коробка оказался самым высокооплачиваемым из главврачей в Ростовской области

Напомним, что в 2019 году самая большая зарплата, 182,7 тысячи рублей в месяц, оказалась у главврача областной детской клинической больницы Светланы Пискуновой. Впрочем, в 2020 году ее зарплата снизилась до 155,4 тысячи рублей в месяц.