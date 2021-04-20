rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Вячеслав Коробка оказался самым высокооплачиваемым из главврачей в Ростовской области

20 апреля 2021, 08:45
Фото: Министерство здравоохранения Российской Федерации / donorstvo.org
В Ростовской области стало известно, кто из главных врачей медучреждений, подведомственных региональному Минздраву, получал в 2020 году самую высокую зарплату, сведения опубликованы на сайте ведомства.

Выяснилось, что в пандемийный год самую высокую заработную плату, по сравнению с коллегами, получал главный врач Ростовской областной клинической больницы Вячеслав Коробка, в среднем 182,9 тысячи рублей в месяц.

На втором месте в рейтинге самых высокооплачиваемых главврачей оказался Дмитрий Бурцев, который руководит Областным консультативно-диагностическим центром, его ежемесячный заработок составлял в 2020 году 168,5 тысячи рублей.

Замыкает тройку лидеров по уровню зарплаты Елена Малышко, возглавляющая областной наркологический диспансер. Она получала в прошлом году в среднем 166,3 тысячи рублей в месяц.

Самая маленькая зарплата в 2020 году оказалась у начальника санатория «Голубая дача» Владимира Сенькина — всего 29,8 тысячи рублей. При этом за год его заработная плата выросла на 5,2 тысячи рублей.

Напомним, что в 2019 году самая большая зарплата, 182,7 тысячи рублей в месяц, оказалась у главврача областной детской клинической больницы Светланы Пискуновой. Впрочем, в 2020 году ее зарплата снизилась до 155,4 тысячи рублей в месяц.

Материалы по теме
Главврача поликлиники могут уволить в Ростове из-за экс-главы ГорздраваРади должности для экс-главы Горздрава в Ростове уволили главврача поликлиники № 4Министерство здравоохранения в Ростовской области возглавит главврач БСМП Таганрога
#Новости#Экономика
Подпишитесь
Житель в Ростовской области умер после укуса кошки
Сегодня, 10:31
В Ростове трехлетний ребенок выжил после падения с шестого этажа
Сегодня, 11:22
«Приятно, что нас слышат»: ростовчане рады отмене масштабных гуляний на Новый год
Сегодня, 11:21
Аэропорт Платов в Ростове подготовили к работе в осенне-зимний период
Сегодня, 11:19
Первые грузовики из Крыма через Мариуполь добрались до Ростовской области
Сегодня, 11:13
Ростов и город Лусака в Замбии могут стать побратимами
Сегодня, 10:58