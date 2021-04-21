Массовые отключения света запланированы в Ростове на конец недели

В четверг, 22 апреля, введут ограничения по улицам Добровольского, Орбитальная, Тельмана, Красноармейская, Города Волос, Антенная. Это коснется улиц Лермонтовская, Филимоновская, Тельмана, Красноармейская, Белая, Каратаева.
Света не будет на улицах Новостроевская, Книжная, Детская, Марины Расковой, Солидарности. Отключат электричество в переулках Красной Звезды, Ударников, Молочный, Конный.
В пятницу обесточат улицы Мадояна, Доватора, Львовская, Объединения, Еременко, Западная, Калининградская, Петрозаводская. Света не будет на улицах Красноаксайская, 43-я линия, 41-я линия, 39-я линия, 2-я Пролетарская, 1-я левая, 2-я левая, в переулках Кириловский, Балканский.