Почти 70% жителей Ростовской области несчастны из-за размера своей зарплаты

Счастливы на своей работе всего лишь 28% опрошенных, еще 4% затруднились ответить на этот вопрос.
Самыми несчастными чувствуют себя сотрудники банковской сферы, автобизнеса и сферы информационных технологий, самые довольные работают в сфере красоты, фитнеса и спорта, а также добычи сырья и безопасности.
Кроме уровня зарплаты, ростовчан расстраивает отсутствие карьерного роста, условия труда и коллектив.
Ранее в Ростовской области огласили имена главных врачей, зарплаты которых в месяц превышают 100 тысяч рублей.