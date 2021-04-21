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Почти 70% жителей Ростовской области несчастны из-за размера своей зарплаты

21 апреля 2021, 10:38
Фото: pexels.com
В Ростовской области несчастны из-за зарплаты на текущей работе 68% работающих граждан, сообщили в пресс-службе HeadHunter.

Счастливы на своей работе всего лишь 28% опрошенных, еще 4% затруднились ответить на этот вопрос.

Самыми несчастными чувствуют себя сотрудники банковской сферы, автобизнеса и сферы информационных технологий, самые довольные работают в сфере красоты, фитнеса и спорта, а также добычи сырья и безопасности.

Кроме уровня зарплаты, ростовчан расстраивает отсутствие карьерного роста, условия труда и коллектив.

Ранее в Ростовской области огласили имена главных врачей, зарплаты которых в месяц превышают 100 тысяч рублей.

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