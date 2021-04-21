Появились подробности разговора подростков перед смертельной аварией в Новочеркасске

Напомним, что 18 апреля один из школьников отмечал день рождения и побывал с друзьями на квесте. Вечером они вернулись домой, после чего именинник начал рассылаться в чат аудиосообщения.
Слышно, как молодой человек говорит, что «его штырит». Он призывал всех выйти на прогулку и обещал заехать за ними.
По некоторым данным, подросток незаметно забрал у матери ключи от машины и поехал кататься. «Еще одна девушка, находившаяся на пассажирском сиденье, отправляла голосовые сообщения. Она сообщила, что они разогнались до 160 километров в час», — говорится в публикации.
Ночью водитель не справился с управлением и врезался в дерево. Погибли пятеро несовершеннолетних, еще один находится в больнице.