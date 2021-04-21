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Только три пляжа официально будут работать летом в Ростове

21 апреля 2021, 07:21
Фото: RostovGazeta
В Ростове-на-Дону пляжный сезон будет официально открыт 1 июня 2021 года, следует из документа, опубликованного на сайте городской администрации.

Продлится пляжный сезон в городе до 1 октября 2021 года. При этом купание будет официально разрешено только на трех городских пляжах — на левом берегу реки Дон у парка Левобережный, на Северном водохранилище и на Зеленом острове.

Прежде, чем в Ростове откроют пляжный сезон, пляжи подготовят, обследуют дно и извлекут опасные предметы, коммунальные службы приводят в порядок береговую линию. На всех трех пляжах ежедневно будут дежурить спасатели.

Ранее депутаты Заксобрания Ростовской области предложили ввести полный запрет на купание на необорудованных пляжах.

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