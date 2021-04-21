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Третью очередь обхода Аксая строили по инновационным технологиям

21 апреля 2021, 07:25
Фото: gcc-don.com
Инновационные решения использовало АО «Донаэродорстрой» при строительстве третьей очереди обхода Аксая.

Об этом стало известно на 5-й научно-практической конференции «Современные прикладные исследования», которая прошла в Шахтинском автодорожном институте.

Одним из докладчиков конференции стала директор по персоналу ГСК «ДОН» Татьяна Кнышева, которая рассказал об успехах компании и перспективах для желающих там трудоустроиться студентов.

Фото: gcc-don.com

Кроме того, Кнышева рассказала об инновационных технологиях, применяемых при строительстве обхода Аксая, в частности, о стабилизации основания из песчаного грунта минеральным вяжущим, что позволило создать сверхпрочное основание дороги.

При строительстве моста через реку Тузлов использовали литой асфальтобетон, который не нуждается в уплотнении и отличается повышенной устойчивостью к коррозии и влаге. Такое покрытие спокойно переносит сильные морозы и служит долгие годы.

Также при работах использовали приборы контроля, не разрушающие объекты. К таким относится американский неядерный измеритель, который позволяет проверить плотность, коэффициент уплотнения и температуру свежеуложенного асфальтобетонного полотна.

При укладке щебеночно-мастичного асфальтобетона проверку вели при помощи инфракрасного сканера, который показывает проблемные участки сразу в процессе укладки полотна.

Фото: gcc-don.com

В компании уверены, что применение инновационных решений привлечет молодых специалистов, возможно, кадры пополнит кто-то из присутствовавших на конференции.

AО «Донаэродорстрой» занимается ремонтом объектов дорожной сети и является системообразующей организацией экономики России. Своей целью компания видит реализацию постановления Правительства РФ «Модернизация транспортной системы России».

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#Новости#Технологии
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