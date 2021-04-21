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Жители Ростовской области опробуют дистанционное голосование

21 апреля 2021, 07:16
Фото: pixabay.com
Жителей Ростовской области просят проявить активность и поучаствовать в тестировании дистанционного голосования, сообщили в региональном Избиркоме.

Тестирование проводят для проверки готовности системы к работе во всероссийском масштабе, подать заявку на участие можно с 21 апреля по 7 мая.

Для подачи заявления необходима регистрация на портале госуслуг, на котором пользователям предложат перейти на информационную страницу голосования и заполнить готовую форму. После подтверждения внесенных данных кодом из СМС-сообщения заявление поступает в ЦИК.

Само голосование будет проходить с 12 по 14 мая на портале дистанционного электронного голосования, перейти на который можно будет и с сайта госуслуг. На портале голосования будут представлены бюллетени, в которых необходимо поставить отметку в выбранном квадрате. После этого становится доступна кнопка «Проголосовать».

Отмечается, что после нажатия кнопки голосования нельзя поменять свой выбор или проголосовать повторно.

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