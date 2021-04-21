Жители Ростовской области опробуют дистанционное голосование

Само голосование будет проходить с 12 по 14 мая на портале дистанционного электронного голосования, перейти на который можно будет и с сайта госуслуг. На портале голосования будут представлены бюллетени, в которых необходимо поставить отметку в выбранном квадрате. После этого становится доступна кнопка «Проголосовать».