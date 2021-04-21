Жители Ростовской области опробуют дистанционное голосование

Тестирование проводят для проверки готовности системы к работе во всероссийском масштабе, подать заявку на участие можно с 21 апреля по 7 мая.
Для подачи заявления необходима регистрация на портале госуслуг, на котором пользователям предложат перейти на информационную страницу голосования и заполнить готовую форму. После подтверждения внесенных данных кодом из СМС-сообщения заявление поступает в ЦИК.
Само голосование будет проходить с 12 по 14 мая на портале дистанционного электронного голосования, перейти на который можно будет и с сайта госуслуг. На портале голосования будут представлены бюллетени, в которых необходимо поставить отметку в выбранном квадрате. После этого становится доступна кнопка «Проголосовать».
Отмечается, что после нажатия кнопки голосования нельзя поменять свой выбор или проголосовать повторно.