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Posted 22 апреля 2021, 08:30

Published 22 апреля 2021, 08:30

Modified 24 декабря, 18:20

Updated 24 декабря, 18:20

Дорогу, из-за которой умер не дождавшийся «скорой» пациент, отремонтируют на Дону

22 апреля 2021, 08:30
В хуторе Родники Ростовской области отремонтируют ставшую печально знаменитой улицу Гагарина, сообщил министр транспорта региона Владимир Окунев.

В начале апреля на дороге в грязи застрял автомобиль скорой помощи, пациент, к которому ехали врачи, умер, не дождавшись медиков. Случаем заинтересовались прокуратура и Следственный комитет.

Как сообщил Окунев на заседании правительства, отремонтировать дорогу поручил губернатор области Василий Голубев, проектную документацию разработают до конца текущего года.

Деньги на ремонт выделят уже в 2022 году, а пока местные власти выравняют дорогу, чтобы по ней можно было проехать в любую погоду.

#Общество#Новости
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