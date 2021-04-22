Дорогу, из-за которой умер не дождавшийся «скорой» пациент, отремонтируют на Дону

Posted 22 апреля 2021, 08:30
Published 22 апреля 2021, 08:30
Modified 24 декабря, 18:20
Updated 24 декабря, 18:20
В начале апреля на дороге в грязи застрял автомобиль скорой помощи, пациент, к которому ехали врачи, умер, не дождавшись медиков. Случаем заинтересовались прокуратура и Следственный комитет.
Как сообщил Окунев на заседании правительства, отремонтировать дорогу поручил губернатор области Василий Голубев, проектную документацию разработают до конца текущего года.
Деньги на ремонт выделят уже в 2022 году, а пока местные власти выравняют дорогу, чтобы по ней можно было проехать в любую погоду.