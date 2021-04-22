Развалины Старочеркасского музея Ростовская епархия превратит в братские кельи

«Называть этот объект зданием или какими-то высокими словами - достаточно большое преувеличение. Потому что от бывшего здания братского корпуса осталось всего 20%. На сегодняшний день это просто руины - несколько сотен кирпичей, более напоминающие античные развалины, чем какое-то здание. И оно находится внутри Старочеркасского монастыря, на территории самой обители. Долгое время у братьев не было возможности заниматься этими развалинами, потому что нужно было восстанавливать храм Донской иконы Божьей матери (Старочеркасск), что и было осуществлено. Нужно было восстанавливать братские корпусы, кельи, что тоже было сделано. Вот руки дошли до этих развалин. Музей в свое время ничего не делал с этими развалинами, они еще больше руинизировались. Там была помойка. А теперь руки дошли и юридически нужно все оформить в собственность, чтобы принять и начать эту работу. Здание это будет использоваться также, как и использовалось при монастыре, это будет братский корпус, в котором будут проживать насельники монастыря», - сказал Петровский.