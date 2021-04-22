Развалины Старочеркасского музея Ростовская епархия превратит в братские кельи

Posted 22 апреля 2021, 10:04
Published 22 апреля 2021, 10:04
Modified 24 декабря, 18:18
Updated 24 декабря, 18:18
Ростовская епархия планирует стать владельцем здания, относящегося к Старочеркасскому музею. Митрополит Меркурий направил соответствующее обращение на имя главы Минимущества региона Евгения Осыченко. По закону о реституции, епархия хочет забрать двухэтажное недостроенное здание, оно располагается в восточной части бывшего монастыря. Оно является объектом культурного наследия.
«Называть этот объект зданием или какими-то высокими словами - достаточно большое преувеличение. Потому что от бывшего здания братского корпуса осталось всего 20%. На сегодняшний день это просто руины - несколько сотен кирпичей, более напоминающие античные развалины, чем какое-то здание. И оно находится внутри Старочеркасского монастыря, на территории самой обители. Долгое время у братьев не было возможности заниматься этими развалинами, потому что нужно было восстанавливать храм Донской иконы Божьей матери (Старочеркасск), что и было осуществлено. Нужно было восстанавливать братские корпусы, кельи, что тоже было сделано. Вот руки дошли до этих развалин. Музей в свое время ничего не делал с этими развалинами, они еще больше руинизировались. Там была помойка. А теперь руки дошли и юридически нужно все оформить в собственность, чтобы принять и начать эту работу. Здание это будет использоваться также, как и использовалось при монастыре, это будет братский корпус, в котором будут проживать насельники монастыря», - сказал Петровский.
На наших глазах происходит редкий процесс, когда исторически охраняемое здание не превращается в еще большие руины, а наоборот - возвращается в свое первоначальное состояние, считает пресс-секретарь главы Донской митрополии.
«На сегодняшний день у нас не много таких сил в городе, которые действительно занимаются памятниками архитектуры, тем более теми, которые предоставляют из себя абсолютные развалины. Обычно когда у нас видят перспективно интересный дом, его приобретают коммерческие службы и делают из него что-то. А мимо руин все проходят. Это показательный случай, когда церковная община принялась за достаточно тяжелый и фактически разрушенный объект. Сейчас уже составлен план реконструкции, проект есть, как это все восстановить. Я думаю, что постепенно и это здание вернется из небытия», - говорит Петровский.