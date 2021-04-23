Пытавшегося взорвать пункт полиции террориста осудили в Ростове

Posted 23 апреля 2021, 09:54
Published 23 апреля 2021, 09:54
Modified 18 сентября 2022, 11:43
Updated 18 сентября 2022, 11:43
В 2019 году в Ингушетии фигурант незаконно изготовил взрывчатку и начал подыскивать объекты для совершения теракта. Через месяц он взял с собой четыре самодельные гранаты и несколько ножей, после чего направился к посту полиции в Магасе.
Здесь он планировал совершить террористический акт. Один из правоохранителей попросил предъявить документы, но Евлоев несколько раз ударил его ножом.
«Нападавшего задержали и забрали у него взрывчатку. Суд приговорил его к 17 годам колонии строгого режима», — сказано в сообщении.