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Posted 23 апреля 2021, 09:54

Published 23 апреля 2021, 09:54

Modified 18 сентября 2022, 11:43

Updated 18 сентября 2022, 11:43

Пытавшегося взорвать пункт полиции террориста осудили в Ростове

Пытавшегося взорвать пункт полиции террориста осудили в Ростове

23 апреля 2021, 09:54
Фото: Медиахолдинг1Mi.
В Ростове-на-Дону огласили приговор Абубакару Евлоеву, который хотел совершить теракт, сообщает Южный окружной военный суд.

В 2019 году в Ингушетии фигурант незаконно изготовил взрывчатку и начал подыскивать объекты для совершения теракта. Через месяц он взял с собой четыре самодельные гранаты и несколько ножей, после чего направился к посту полиции в Магасе.

Здесь он планировал совершить террористический акт. Один из правоохранителей попросил предъявить документы, но Евлоев несколько раз ударил его ножом.

«Нападавшего задержали и забрали у него взрывчатку. Суд приговорил его к 17 годам колонии строгого режима», — сказано в сообщении.

Ранее в Аксае задержали мигрантов, которые молчали о друге-террористе.

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