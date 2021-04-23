В мэрии объяснили, почему в подземных переходах Ростова сносят ларьки

Posted 23 апреля 2021, 08:43
Published 23 апреля 2021, 08:43
Modified 1 октября, 15:29
Updated 1 октября, 15:29
Согласно решению суда, освободить от ларьков предстоит три подземных перехода города: Большая Садовая - Ворошиловский, Большая Садовая - Буденновский, Буденновский — Московская - Станиславского. Аргументом решения стало то, что индивидуальный предприниматель разместил нестационарные торговые объекты (НТО) без согласования с ДИЗО Ростова и без необходимых правовых оснований.
«Действующая на момент заключения договора схема размещения НТО не предполагала их установку в этих трех подземных переходах», - подчеркнули в мэрии.
В администрации не исключили, что торговые павильоны в этих подземных переходах могут появиться снова.
«Но только после того, как будут внесены в действующую схему размещения НТО и будет проведен новый конкурс», - уточнили в мэрии.
Отличительной особенностью нового конкурса станет уход из правоотношений единого арендатора муниципальных земель в подземных переходах, который потом сдает каждое НТО различным субарендаторам.
«Отметим, что большую часть дохода от эксплуатации этих муниципальных земельных участков получал не город, а арендатор», - сообщили в администрации Ростова.
Ранее, со ссылкой на telegram-канал Don Mash RostovGazeta сообщала, что ларьки в подземных переходах Ростова снесли для того, чтобы освободить место под новые.
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