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Posted 23 апреля 2021, 08:43

Published 23 апреля 2021, 08:43

Modified 1 октября, 15:29

Updated 1 октября, 15:29

В мэрии объяснили, почему в подземных переходах Ростова сносят ларьки

23 апреля 2021, 08:43
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Эксклюзив
Три подземных перехода Ростова освободят от нестационарных торговых объектов по решению арбитражного суда, сообщили RostovGazeta в администрации города.

Согласно решению суда, освободить от ларьков предстоит три подземных перехода города: Большая Садовая - Ворошиловский, Большая Садовая - Буденновский, Буденновский — Московская - Станиславского. Аргументом решения стало то, что индивидуальный предприниматель разместил нестационарные торговые объекты (НТО) без согласования с ДИЗО Ростова и без необходимых правовых оснований.

«Действующая на момент заключения договора схема размещения НТО не предполагала их установку в этих трех подземных переходах», - подчеркнули в мэрии.

В администрации не исключили, что торговые павильоны в этих подземных переходах могут появиться снова.

«Но только после того, как будут внесены в действующую схему размещения НТО и будет проведен новый конкурс», - уточнили в мэрии.

Отличительной особенностью нового конкурса станет уход из правоотношений единого арендатора муниципальных земель в подземных переходах, который потом сдает каждое НТО различным субарендаторам.

«Отметим, что большую часть дохода от эксплуатации этих муниципальных земельных участков получал не город, а арендатор», - сообщили в администрации Ростова.

Ранее, со ссылкой на telegram-канал Don Mash RostovGazeta сообщала, что ларьки в подземных переходах Ростова снесли для того, чтобы освободить место под новые.

#Общество#Эксклюзив#Новости
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