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Posted 24 апреля 2021, 11:54

Published 24 апреля 2021, 11:54

Modified 24 декабря, 18:15

Updated 24 декабря, 18:15

Молодая мать погибла под колесами поезда в Ростове

24 апреля 2021, 11:54
На станции Кизитеринка в Ростове-на-Дону поезд насмерть сбил молодую мать, сообщил информированный источник.

Как пишет donday.ru, машинист слишком поздно увидел 26-летнюю женщину на своем пути и не успел затормозить. Подробности происшествия не известны.

У погибшей осталась пятилетняя дочь, из других родственников только пожилая мать.

Ранее в Таганроге поезд насмерть сбил пожилого мужчину, который сам нарушил правила поведения на железной дороге. Погибший приехал в Таганрог из Якутска. Кроме того, в Новочеркасске грузовой поезд сбил местного жителя, но тому удалось выжить.

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