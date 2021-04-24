Молодая мать погибла под колесами поезда в Ростове

Posted 24 апреля 2021, 11:54
Published 24 апреля 2021, 11:54
Modified 24 декабря, 18:15
Updated 24 декабря, 18:15
Как пишет donday.ru, машинист слишком поздно увидел 26-летнюю женщину на своем пути и не успел затормозить. Подробности происшествия не известны.
У погибшей осталась пятилетняя дочь, из других родственников только пожилая мать.
Ранее в Таганроге поезд насмерть сбил пожилого мужчину, который сам нарушил правила поведения на железной дороге. Погибший приехал в Таганрог из Якутска. Кроме того, в Новочеркасске грузовой поезд сбил местного жителя, но тому удалось выжить.