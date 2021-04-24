Молодая мать погибла под колесами поезда в Ростове

Ранее в Таганроге поезд насмерть сбил пожилого мужчину, который сам нарушил правила поведения на железной дороге. Погибший приехал в Таганрог из Якутска. Кроме того, в Новочеркасске грузовой поезд сбил местного жителя, но тому удалось выжить.