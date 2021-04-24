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Posted 24 апреля 2021, 11:41

Published 24 апреля 2021, 11:41

Modified 1 октября, 14:56

Updated 1 октября, 14:56

Павел и Алана Мамаева развелись в суде в Ростове

24 апреля 2021, 11:41
В суде Ростова-на-Дону 23 апреля прошло заседание по бракоразводному процессу футболиста Павла Мамаева и его супруги Аланы, сообщило издание starhit.ru.

Прожившие в браке восемь лет супруги развелись по инициативе жены, причиной стала измена футболиста на сборах в Испании. Об измене Алана сообщила в своем профиле в соцсети, а потом попала в больницу.

Ранее жена Мамаева рассказала, что иногда дерется с мужем, но это в семье считается нормальным.

Сейчас пара развелась, как сообщила адвокат жены, имущественные вопросы пара решила мирным путем.

#Общество#Новости
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