Погибшая под поездом в Ростове девушка перед смертью поругалась с парнем

«После этого телефон Насти выключился. Больше я с ней не говорила. Разговор был недолгий, она много плакала… Сказала только, что поругалась с парнем и «пусть он с этим живет». Потом рыбаки рассказали, что Настя с кем-то ругалась по телефону», - рассказывает Александра Тренькина.