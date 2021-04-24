Погибшая под поездом в Ростове девушка перед смертью поругалась с парнем

Posted 24 апреля 2021, 19:36
Published 24 апреля 2021, 19:36
Modified 1 октября, 14:44
Updated 1 октября, 14:44
В четверг, 22 апреля Анастасия Севостьянова позвонила жене родного брата и сообщила о том, что поругалась со своим парнем. Женщина была в отчаянии, она сказала, что находится на мосту и готова прыгнуть.
«После этого телефон Насти выключился. Больше я с ней не говорила. Разговор был недолгий, она много плакала… Сказала только, что поругалась с парнем и «пусть он с этим живет». Потом рыбаки рассказали, что Настя с кем-то ругалась по телефону», - рассказывает Александра Тренькина.
Что именно стало причиной ссоры между молодыми людьми - пока родственники не знают. Однако, в тот же день, около десяти часов утра Анастасия попала под поезд в районе железно-дорожной станции Кизитеринка (Пролетарский район).
Настя жила с мамой и 5-летней дочерью в Аксае. Отец ребенка сейчас отбывает срок в колонии. Девочка осталась на попечении бабушки и семье срочно нужна финансовая поддержка.
Если вы хотите помочь семье погибшей Анастасии, свяжитесь с Александрой по телефону: 8-989-631-00-45.
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