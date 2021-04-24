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Posted 24 апреля 2021, 06:30

Published 24 апреля 2021, 06:30

Modified 1 октября, 15:23

Updated 1 октября, 15:23

Полицейского задержали в Ростовской области за избиение мужчины

24 апреля 2021, 06:30
В Ростовской области задержали сотрудника полиции, который применил физическую силу к местному жителю, сообщили в региональном УСКР.

Происшествие случилось пятого марта в Пролетарске. Сотрудник устанавливал обстоятельства по заявлению 41-летнего местного жителя, и избил мужчину.

«Дело возбудили по факту превышения должностных полномочий. Сейчас проводятся следственные действия», — сказано в сообщении.

Если вина правоохранителя будет доказана, ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области, если вина сотрудника будет доказана, он будет уволен по отрицательным основаниям. В отношении его непосредственных руководителей будут приняты меры дисциплинарной ответственности.

Ранее уроженец Ростовской области избил молотком продавца в Санкт-Петербурге.

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