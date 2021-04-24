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Posted 24 апреля 2021, 18:55

Published 24 апреля 2021, 18:55

Modified 1 октября, 13:52

Updated 1 октября, 13:52

Власти Ростова заявили о резком похолодании до минус двух градусов

24 апреля 2021, 18:55
В Ростове-на-Дону в воскресенье и понедельник ожидаются заморозки, сообщили в администрации города.

Ночью и утром 25 и 26 апреля может похолодать до минус 2 градусов. Предупреждение поступило от Ростовского Гидрометцентра.

«Это может привести к гибели сельскохозяйственных культур и теплолюбивых растений. Не стоит нарушать правила безопасности, чтобы избежать несчастных случаев», — уточнили в мэрии.

Ростовчан просят не включать газовые плиты для отапливания помещений. Необходимо следить за исправностью электроприборов.

Ранее почти 14 тыс жителей Ростовской области остались без света из-за непогоды.

#Общество#Новости
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