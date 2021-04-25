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Posted 25 апреля 2021, 17:47

Published 25 апреля 2021, 17:47

Modified 1 октября, 15:24

Updated 1 октября, 15:24

Люди перестали умирать из-за коронавируса в Ростовской области

25 апреля 2021, 17:47
Сюжет
Коронавирус
В Ростовской области за последние сутки не было зарегистрировано ни одного случая заболевания коронавирусом, сообщили в правительстве региона.

За это время заразились 235 человек и выздоровели 199 пациентов. За длительное время никто не умер из-за коронавируса.

«За все время зарегистрировали 86810 случаев заболевания, вылечились 77716 человек. Жертвами инфекции стали свыше четырех тысяч пациентов», — говорится в публикации.

В ковидных госпиталях остаются более 1,9 тысячи человек. Прививки от коронавируса сделали свыше 287 тысяч граждан.

Ранее в Ростове в кафедральном соборе заработал мобильный пункт вакцинации.

#Общество#Коронавирус#Новости
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