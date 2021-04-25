Никто не умер от коронавируса за сутки в Ростовской области

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В Ростовской области не было зафиксировано ни одной смерти пациентов с коронавирусом за 24 часа, говорится в сообщении регионального правительства.

В общей сложности от инфекции и ее осложнений скончались 4004 жителей региона. А доля летальных исходов составила 4,6%. Всего в регионе было зарегистрировано 86810 случаев заболевания коронавирусом. Выздоровели за весь период 77716 человек. Госпитализирован в настоящее время 1951 пациент. Прививки от COVID-19 сделали 287378 жителей региона. Ранее стало известно, что пункт вакцинации против коронавируса открыли в кафедральном соборе Ростова-на-Дону.