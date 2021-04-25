Теплое и облачное воскресенье ожидается в Ростове

Posted 25 апреля 2021, 07:15
Published 25 апреля 2021, 07:15
Modified 1 октября, 13:52
Updated 1 октября, 13:52
Воздух прогреется до 15 градусов, ветра практически не будет. Но в понедельник начнутся дожди и похолодает до 12 градусов.
Пасмурная погода сохранится и во вторник, максимальная температура составит 15 градусов. После этого она будет только расти.
К четвергу воздух прогреется до 19 градусов, к пятнице — до 22 градусов. В субботу температура составит 23 градуса.
Ранее власти Ростова предупредили горожан о ночных заморозках. Температура может упасть до минус 2 градусов.
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