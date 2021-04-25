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Posted 25 апреля 2021, 07:15

Published 25 апреля 2021, 07:15

Modified 1 октября, 13:52

Updated 1 октября, 13:52

Теплое и облачное воскресенье ожидается в Ростове

25 апреля 2021, 07:15
В Ростове-на-Дону в воскресенье, 25 апреля, после нескольких дождливых дней наступит облачная погода, сообщили в Гидрометцетре.

Воздух прогреется до 15 градусов, ветра практически не будет. Но в понедельник начнутся дожди и похолодает до 12 градусов.

Пасмурная погода сохранится и во вторник, максимальная температура составит 15 градусов. После этого она будет только расти.

К четвергу воздух прогреется до 19 градусов, к пятнице — до 22 градусов. В субботу температура составит 23 градуса.

Ранее власти Ростова предупредили горожан о ночных заморозках. Температура может упасть до минус 2 градусов.

#Общество#Новости
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