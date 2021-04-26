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Posted 26 апреля 2021, 08:34

Published 26 апреля 2021, 08:34

Modified 1 октября, 15:38

Updated 1 октября, 15:38

Число зараженных коронавирусом в Ростовской области превысило 87 тысяч человек

26 апреля 2021, 08:34
Сюжет
Коронавирус
В Ростовской области за последние сутки подтвердили 234 новых случая заболевания коронавирусом, заявили в правительстве региона.

Проживают пациенты в 41 территории, в том числе Ростове, Шахтах, Морозовске. Выздоровели более 200 человек. Второй день в регионе никто не умирает из-за коронавируса. В больницах сейчас лечатся 1969 человек.

В области выявили 87044 случаев заболевания коронавирусом за все время. Медики вылечили 77919 пациентов, умерли 4004 человека.

Почти 289 тысяч жителей региона сделали прививки против коронавируса.

#Общество#Коронавирус#Новости
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