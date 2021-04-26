Власти Шахт сообщили о состоянии 63 отравившихся в детском саду детей

Posted 26 апреля 2021, 08:22
Published 26 апреля 2021, 08:22
Modified 1 октября, 14:40
Updated 1 октября, 14:40
Глава администрации города Шахты Андрей Ковалев сообщил СМИ, что жизни детей в настоящее время ничего не угрожает.
Напомним, что 21 апреля в Шахтах произошло массовое отравление детей от полутора до семи лет. В общей сложности недомогание после обеда почувствовали 63 воспитанника, у них поднялась температура и появились признаки отравления. По факту произошедшего возбудили уголовное дело.
По словам Ковалева, никого из детей не пришлось госпитализировать. «Все дети себя чувствуют хорошо, все дома. Детей изначально не забирали в больницу, терапевтическая служба каждого посетила на дому», — пояснил он.
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