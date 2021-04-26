Власти Шахт сообщили о состоянии 63 отравившихся в детском саду детей

Напомним, что 21 апреля в Шахтах произошло массовое отравление детей от полутора до семи лет. В общей сложности недомогание после обеда почувствовали 63 воспитанника, у них поднялась температура и появились признаки отравления. По факту произошедшего возбудили уголовное дело.