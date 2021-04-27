Новости вторника в Ростове о силовиках на рынках, отмене концерта и погоде

Posted 27 апреля 2021, 14:38
Published 27 апреля 2021, 14:38
Modified 18 сентября 2022, 11:43
Updated 18 сентября 2022, 11:43
Оцепление рынков
В Аксайском районе во вторник утром на четыре рынка нагрянули около 3,5 тысячи силовиков. Официальной информации об этом не поступало, но местные жители начали жаловаться в соцсетях.
Появились серьезные пробки в районе рынков «Алмаз», «Классик» и «Атлант». В сети были размещены видеозаписи происходящего.
На данный момент есть несколько версий оцепления территорий на выезде из Ростова. Одна из них — уголовное дело в отношении главы администрации Аксайского района Виталия Борзенко. Его подельником считается Карим Бабаев, которому принадлежали рынки.
По другой версии, на территориях появились незаконные строения, в которых жили нелегальные мигранты. Во время облавы были задержаны нескольких иностранцев.
Один из правоохранителей заявил корреспонденту, что проходят учения МЧС.
Отмена концерта
В Ростове-на-Дону из-за ситуации с коронавирусом отменили гала-концерт, который хотели провести в честь 76-летия со дня победы в Великой Отечественной войне. Это стало известно на заседании городской Думы.
Парад Победы состоится на Театральной площади. Всего в городе пройдут десятки различных мероприятий, некоторые будут в онлайн-режиме.
Также состоится праздничный фейерверк.
Погода в мае
В Ростовской области в мае будет дождливая и теплая погода. Об этом RostovGazeta рассказала ведущий синоптик Ростовского гидрометцентра Ольга Чупрова.
В начале месяца ожидаются дожди с грозами. Но осадки будут носить локальный характер.
В дневное время температура может варьироваться от 17 до 25 градусов. Ночью похолодает до шести градусов.
После этого станет еще теплее и температура воздуха может увеличиться до 30 градусов. Хотя в северных районах прогнозируют похолодания до 5 градусов.