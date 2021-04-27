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Posted 27 апреля 2021, 14:38

Published 27 апреля 2021, 14:38

Modified 18 сентября 2022, 11:43

Updated 18 сентября 2022, 11:43

Новости вторника в Ростове о силовиках на рынках, отмене концерта и погоде

Новости вторника в Ростове о силовиках на рынках, отмене концерта и погоде

27 апреля 2021, 14:38
Фото: Медиахолдинг1Mi.
В Ростовской области во вторник стали известны подробности оцепления рынков силовиками, отмены концерта из-за пандемии и прогноза погоды на май, все самое интересное в обзоре RostovGazeta.

Оцепление рынков

В Аксайском районе во вторник утром на четыре рынка нагрянули около 3,5 тысячи силовиков. Официальной информации об этом не поступало, но местные жители начали жаловаться в соцсетях.

Появились серьезные пробки в районе рынков «Алмаз», «Классик» и «Атлант». В сети были размещены видеозаписи происходящего.

На данный момент есть несколько версий оцепления территорий на выезде из Ростова. Одна из них — уголовное дело в отношении главы администрации Аксайского района Виталия Борзенко. Его подельником считается Карим Бабаев, которому принадлежали рынки.

По другой версии, на территориях появились незаконные строения, в которых жили нелегальные мигранты. Во время облавы были задержаны нескольких иностранцев.

Один из правоохранителей заявил корреспонденту, что проходят учения МЧС.

Отмена концерта

В Ростове-на-Дону из-за ситуации с коронавирусом отменили гала-концерт, который хотели провести в честь 76-летия со дня победы в Великой Отечественной войне. Это стало известно на заседании городской Думы.

Парад Победы состоится на Театральной площади. Всего в городе пройдут десятки различных мероприятий, некоторые будут в онлайн-режиме.

Также состоится праздничный фейерверк.

Погода в мае

В Ростовской области в мае будет дождливая и теплая погода. Об этом RostovGazeta рассказала ведущий синоптик Ростовского гидрометцентра Ольга Чупрова.

В начале месяца ожидаются дожди с грозами. Но осадки будут носить локальный характер.

В дневное время температура может варьироваться от 17 до 25 градусов. Ночью похолодает до шести градусов.

После этого станет еще теплее и температура воздуха может увеличиться до 30 градусов. Хотя в северных районах прогнозируют похолодания до 5 градусов.

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#Общество#Новости
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