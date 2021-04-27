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Posted 27 апреля 2021, 05:39

Published 27 апреля 2021, 05:39

Modified 1 октября, 13:52

Updated 1 октября, 13:52

Ростовчанам рассказали, когда в городе наступит теплая погода

27 апреля 2021, 05:39
В Ростове-на-Дону на этой неделе ожидается потепление, температура может подняться до 22 градусов, сообщили в Гидрометцентре.

Во вторник в городе максимальная температура составит 15 градусов. В этот день будет облачно, скорость ветра составит 2 метра в секунду.

Ночью похолодает до 7 градусов, но уже в среду днем воздух прогреется до 16 градусов. С четверга по субботу будут идти дожди, потеплеет до 21 градуса.

В воскресенье температура воздуха поднимется до 23 градусов. Ночью она не превысит 12 градусов.

Ранее дворы многоэтажек затопило в Ростове после проливных дождей.

#Общество#Новости
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