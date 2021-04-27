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Posted 27 апреля 2021, 12:19

Published 27 апреля 2021, 12:19

Modified 18 сентября 2022, 11:43

Updated 18 сентября 2022, 11:43

Теплым и дождливым будет май в Ростовской области

Теплым и дождливым будет май в Ростовской области

27 апреля 2021, 12:19
Фото: Медиахолдинг1Mi.
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Эксклюзив
Май на Дону не будет аномальным, пройдет чередование теплых и холодных периодов, будут дожди, но к концу месяца температура воздуха повысится, сообщает RostovGazeta ведущий синоптик Ростовского гидрометцентра Ольга Чупрова.

В первые пять дней майских каникул синоптик не исключает дожди, которые ожидаются во второй половине дня и вечером. Возможны грозы. Однако осадки будут носить локальный характер.

«Температура воздуха начнет постепенно повышаться. Днем она составит от 17 до 25 градусов тепла, а ночью от 6 до 13», — сообщает Ольга Чупрова.

По ее словам, ближе к середине первой декады мая подойдет холодный атмосферный фронт, местами пройдут дожди с грозами, не исключены и сильные. Температура воздуха понизится, будет от 14 до 20 градусов тепла днем и ночью от 7 до 13 градусов.

«Во второй декаде мая дневная температура будет держаться в пределах от 25 до 30 градусов тепла. В отдельные дни пройдут дожди, с температурой воздуха в ночные часы от 10 до 15 градусов. В северных районах области возможно понижение до 5 градусов», — подчеркивает Чупрова.

Третья декада мая продолжит наращивать тепло в Ростове.

«Осадки будут конвективного характера. Не исключены грозы, шквалистое усиление ветра, но температура воздуха будет постепенно повышаться. Днем она составит от 25 до 30 градусов тепла, а ночью от 11 до 16 градусов», — отмечает ведущий синоптик Ростовского гидрометцентра.

Ранее ростовчанам рассказали, когда в городе наступит теплая погода.

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