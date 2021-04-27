Теплым и дождливым будет май в Ростовской области

По ее словам, ближе к середине первой декады мая подойдет холодный атмосферный фронт, местами пройдут дожди с грозами, не исключены и сильные. Температура воздуха понизится, будет от 14 до 20 градусов тепла днем и ночью от 7 до 13 градусов.