Теплым и дождливым будет май в Ростовской области

Posted 27 апреля 2021, 12:19
Published 27 апреля 2021, 12:19
Modified 18 сентября 2022, 11:43
Updated 18 сентября 2022, 11:43
В первые пять дней майских каникул синоптик не исключает дожди, которые ожидаются во второй половине дня и вечером. Возможны грозы. Однако осадки будут носить локальный характер.
«Температура воздуха начнет постепенно повышаться. Днем она составит от 17 до 25 градусов тепла, а ночью от 6 до 13», — сообщает Ольга Чупрова.
По ее словам, ближе к середине первой декады мая подойдет холодный атмосферный фронт, местами пройдут дожди с грозами, не исключены и сильные. Температура воздуха понизится, будет от 14 до 20 градусов тепла днем и ночью от 7 до 13 градусов.
«Во второй декаде мая дневная температура будет держаться в пределах от 25 до 30 градусов тепла. В отдельные дни пройдут дожди, с температурой воздуха в ночные часы от 10 до 15 градусов. В северных районах области возможно понижение до 5 градусов», — подчеркивает Чупрова.
Третья декада мая продолжит наращивать тепло в Ростове.
«Осадки будут конвективного характера. Не исключены грозы, шквалистое усиление ветра, но температура воздуха будет постепенно повышаться. Днем она составит от 25 до 30 градусов тепла, а ночью от 11 до 16 градусов», — отмечает ведущий синоптик Ростовского гидрометцентра.