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Posted 27 апреля 2021, 11:29

Published 27 апреля 2021, 11:29

Modified 18 сентября 2022, 11:43

Updated 18 сентября 2022, 11:43

Водитель грузовика сбил девочку на территории школы в Ростовской области

Водитель грузовика сбил девочку на территории школы в Ростовской области

27 апреля 2021, 11:29
Фото: Медиахолдинг1Mi.
В Каменском районе провели проверку после появившейся информации о сбитом ребенке на территории школы, сообщили в прокуратуре Ростовской области.

В поселке Глубоком водитель «ГАЗели» заехал на территорию образовательного учреждения. Он двигался задним ходом и сбил семилетнюю девочку. «Школьница получила повреждения. Это произошло из-за руководства школы, которое не приняло меры безопасности», — сказано в сообщении.

От руководителя отдела образования администрации района потребовали устранить нарушения. Кроме того, завели дело об административном правонарушении.

Административное расследование проводится и в отношении водителя. Ранее молодая мать погибла под колесами поезда в Ростове.

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