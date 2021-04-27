Водитель грузовика сбил девочку на территории школы в Ростовской области

В поселке Глубоком водитель «ГАЗели» заехал на территорию образовательного учреждения. Он двигался задним ходом и сбил семилетнюю девочку. «Школьница получила повреждения. Это произошло из-за руководства школы, которое не приняло меры безопасности», — сказано в сообщении.