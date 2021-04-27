Водитель грузовика сбил девочку на территории школы в Ростовской области

Posted 27 апреля 2021, 11:29
Published 27 апреля 2021, 11:29
Modified 18 сентября 2022, 11:43
Updated 18 сентября 2022, 11:43
В поселке Глубоком водитель «ГАЗели» заехал на территорию образовательного учреждения. Он двигался задним ходом и сбил семилетнюю девочку. «Школьница получила повреждения. Это произошло из-за руководства школы, которое не приняло меры безопасности», — сказано в сообщении.
От руководителя отдела образования администрации района потребовали устранить нарушения. Кроме того, завели дело об административном правонарушении.
Административное расследование проводится и в отношении водителя. Ранее молодая мать погибла под колесами поезда в Ростове.