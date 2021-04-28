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Posted 28 апреля 2021, 06:52

Published 28 апреля 2021, 06:52

Modified 1 октября, 13:52

Updated 1 октября, 13:52

Пасмурную и прохладную погоду пообещали жителям Ростова в среду

28 апреля 2021, 06:52
В Ростове-на-Дону в среду днем ожидается пасмурная погода с температурой не выше 15 градусов, сообщили в Гидрометцентре.

Дожди должны прекратиться ночью, когда температура упадет до шести градусов. Днем будет облачно, а воздух прогреется до 17 градусов. Вместе с этим ветер усилится до пяти метров в секунду.

До субботы в городе ожидается дождливая погода, потеплеет до 20 градусов. В воскресенье будет на один градус теплее.

В ночное время температура будет составлять около 11 градусов. Ранее несколько рейсов задержали в аэропорту Ростова из-за непогоды.

#Общество#Новости
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