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Posted 29 апреля 2021, 18:21

Published 29 апреля 2021, 18:21

Modified 1 октября, 13:52

Updated 1 октября, 13:52

Дождливую погоду пообещали ростовчанам в конце рабочей недели

29 апреля 2021, 18:21
В Ростове-на-Дону в пятницу ожидается дождливая и одновременно теплая погода, заявили в Гидрометцентре.

Дожди в городе будут идти весь день, а температура поднимется до 20 градусов. Ветер усилится до четырех метров в секунду.

Неблагоприятная погода сохранится и ночью, но уже днем в субботу осадки прекратятся. Все выходные будет облачно, температура поднимется до 22 градусов.

Солнечной погоды не стоит ждать и на следующей неделе, но в понедельник температура поднимется до 26 градусов. Однако к среде может похолодать до 16 градусов.

Ранее ростовские таксисты взвинтили цены из-за дождя.

#Общество#Новости
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