Крупнейшую партию вакцины от ковида ожидают в Ростовской области к 4 мая

Posted 30 апреля 2021, 16:45
Published 30 апреля 2021, 16:45
Modified 1 октября, 13:16
Updated 1 октября, 13:16
«Ориентировочно 4 мая в Ростовскую область придет партия вакцины в количестве 84 тысяч компонентов. Она будет сразу же распределена и передана в организации для продолжения вакцинальной кампании», — сообщил министр.
Он также добавил, что поступившая в регион вакцина использована на 92,9%.
Ранее губернатор Василий Голубев сообщил о том, что в Ростовской области привилось от коронавируса 15,1% взрослого населения старше 18 лет. Регион получил в общей сложности 328 тысяч доз вакцины против коронавирусной инфекции. За весь период прививки сделали уже 309120 человек.
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