Крупнейшую партию вакцины от ковида ожидают в Ростовской области к 4 мая

Ранее губернатор Василий Голубев сообщил о том, что в Ростовской области привилось от коронавируса 15,1% взрослого населения старше 18 лет. Регион получил в общей сложности 328 тысяч доз вакцины против коронавирусной инфекции. За весь период прививки сделали уже 309120 человек.