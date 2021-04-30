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Posted 30 апреля 2021, 16:45

Published 30 апреля 2021, 16:45

Modified 1 октября, 13:16

Updated 1 октября, 13:16

Крупнейшую партию вакцины от ковида ожидают в Ростовской области к 4 мая

30 апреля 2021, 16:45
Минздрав Ростовской области ожидает поступления крупной партии вакцины против коронавируса в майские выходные, сообщил глава ведомства Юрий Кобзев в ходе заседания оперштаба по COVID-19.

«Ориентировочно 4 мая в Ростовскую область придет партия вакцины в количестве 84 тысяч компонентов. Она будет сразу же распределена и передана в организации для продолжения вакцинальной кампании», — сообщил министр.

Он также добавил, что поступившая в регион вакцина использована на 92,9%.

Ранее губернатор Василий Голубев сообщил о том, что в Ростовской области привилось от коронавируса 15,1% взрослого населения старше 18 лет. Регион получил в общей сложности 328 тысяч доз вакцины против коронавирусной инфекции. За весь период прививки сделали уже 309120 человек.

#Общество#Новости
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