rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 1 мая 2021, 09:41

Published 1 мая 2021, 09:41

Modified 24 декабря, 18:24

Updated 24 декабря, 18:24

Более 88 тыс жителей Ростовской области заболели коронавирусом

1 мая 2021, 09:41
Сюжет
Коронавирус
С начала пандемии в Ростовской области подтвердили 88189 случаев заболевания коронавирусом, заявили в правительстве региона.

Вылечились 78936 человек и скончались 4078 зараженных. Продолжают лечиться в больницах 1830 пациентов.

Тесты на коронавирус делают ежедневно, а за весь период провели более 2,4 миллиона исследований. Прививки от коронавируса сделали 312 тысяч человек.

За последние сутки заболели 228 жителей региона из 40 городов и районов. Скончались 16 женщин и 7 мужчин, которым было от 47 до 91 года.

Напомним, что привиться от коронавируса невозможно будет в Ростовской области 2 мая.

#Общество#Коронавирус#Новости
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 985 271-59-30  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика