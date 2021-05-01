Более 88 тыс жителей Ростовской области заболели коронавирусом

Posted 1 мая 2021, 09:41
Published 1 мая 2021, 09:41
Modified 24 декабря, 18:24
Updated 24 декабря, 18:24
Вылечились 78936 человек и скончались 4078 зараженных. Продолжают лечиться в больницах 1830 пациентов.
Тесты на коронавирус делают ежедневно, а за весь период провели более 2,4 миллиона исследований. Прививки от коронавируса сделали 312 тысяч человек.
За последние сутки заболели 228 жителей региона из 40 городов и районов. Скончались 16 женщин и 7 мужчин, которым было от 47 до 91 года.
Напомним, что привиться от коронавируса невозможно будет в Ростовской области 2 мая.