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Posted 1 мая 2021, 16:49

Published 1 мая 2021, 16:49

Modified 18 сентября 2022, 11:43

Updated 18 сентября 2022, 11:43

Водитель иномарки раздавил упавшего байкера в Ростовской области

1 мая 2021, 16:49
В Ростовской области под колесами автомобиля погиб упавший мотоциклист, сообщили в региональном УГИБДД.

Происшествие случилось в субботу в станице Казанская. Водитель Honda во время поездки потерял контроль над управлением и опрокинулся.

Водителя отбросило на встречку, где он ударился головой о бампер автомобиля Toyota Camry. От полученных травм байкер скончался. Оказалось, что у него не было водительских прав.

Сейчас проводится проверка и устанавливаются все обстоятельства случившегося. Ранее в Новочеркасске похоронили шестого подростка, погибшего в страшной аварии.

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