Водитель иномарки раздавил упавшего байкера в Ростовской области

Posted 1 мая 2021, 16:49
Published 1 мая 2021, 16:49
Modified 18 сентября 2022, 11:43
Updated 18 сентября 2022, 11:43
Происшествие случилось в субботу в станице Казанская. Водитель Honda во время поездки потерял контроль над управлением и опрокинулся.
Водителя отбросило на встречку, где он ударился головой о бампер автомобиля Toyota Camry. От полученных травм байкер скончался. Оказалось, что у него не было водительских прав.
Сейчас проводится проверка и устанавливаются все обстоятельства случившегося. Ранее в Новочеркасске похоронили шестого подростка, погибшего в страшной аварии.