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Posted 2 мая 2021, 19:01

Published 2 мая 2021, 19:01

Modified 1 октября, 14:55

Updated 1 октября, 14:55

Жители Ростова пожаловались на нехватку школ

2 мая 2021, 19:01
В Ростове-на-Дону в Северном жилом массиве необходимо потроить новую школу, петиция опубликована в сервисе «Активный ростовчанин».

Автор написала, что СЖМ состоит из 12 микрорайонов. В каждом из них есть по одной или две школы.

«И только в третьем микрорайоне нет ни одного образовательного учреждения. При том, что плотность застройки жилыми домами такая же, как в других территориях», — написала ростовчанка.

Она попросила построить новую школу. На момент воскресенья обращение подписали 103 человека, еще два местных жителя высказались против.

Ранее ростовчане пожаловались на еду с тараканами в детском саду.

#Общество#Новости
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