Воду отключат в Ростове после майских праздников

Posted 3 мая 2021, 08:39
Published 3 мая 2021, 08:39
Modified 1 октября, 14:37
Updated 1 октября, 14:37
С 08.30 мск 12 мая до 07.00 мск 13 мая не будет воды в школе №54 на проспекте Шолохова, а также на участках от Шолохова до улицы Стальского и от Алма-Атинской до Вересаева.
Причиной отключения воды станет переврезка водопровода в указанном участке.
Ранее в Ростове начали выяснять причину загрязненности водопроводной воды, для чего взяли образцы выше по течению реки Дон. Жалобы на неприятный запах и болотистый цвет воды начали поступать в начале февраля, о проблемах сообщали жители разных районов Ростова.
© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила
Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.
Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»
Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич
Телефон: +7 (499) 110-58-85 / +7 985 271-59-30
Электронный адрес: [email protected] / [email protected]
Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14
Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]