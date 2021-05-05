rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 5 мая 2021, 05:30

Published 5 мая 2021, 05:30

Modified 1 октября, 13:20

Updated 1 октября, 13:20

Нетипичная для мая погода ожидается в среду в Ростовской области

5 мая 2021, 05:30
Среда 5 мая в Ростовской области будет сухой, но прохладной, сообщили в региональном ГУ МЧС.

В ночь на среду температура воздуха в регионе не превышала +4...+9 С, но и днем будет не теплее, всего +15...+20С.

Дождей в среду в Ростовской области не ожидается, солнце будет скрыто облаками. Ветер восточный и юго-восточный 4-9 метров секунду. При этом в отдельных районах области будет сохраняться высокая пожароопасность четвертого класса.

В Ростове 5 мая +19 С и без осадков, атмосферное давление немного ниже нормы.

#Общество#Новости
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 985 271-59-30

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика