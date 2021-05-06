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Генсек НАТО заявил о десятках тысяч военных на границе Ростовской области и Украины

6 мая 2021, 12:47
Фото: structure.mil.ru
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что группировка российских военных сил на границе Ростовской области и Украины только увеличивается, сообщил ТАСС.

По словам Столтенберга, даже после отвода российских сил от границы в Ростовской области и Крыму якобы остается больше военнослужащих, чем до последнего обострения ситуации.

Как заявил генсек на встрече министров обороны стран Евросоюза, Россия оставила на южных рубежах много готового к боям вооружения и ограничила доступ в Азовское море через Керченский пролив и движение в Черном море.

По этой причине НАТО должно сохранять бдительность и постоянно наблюдать за ситуацией, считает Столтенберг. Никаких доказательств своих слов генсек НАТО не привел.

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