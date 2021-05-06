Генсек НАТО заявил о десятках тысяч военных на границе Ростовской области и Украины

По словам Столтенберга, даже после отвода российских сил от границы в Ростовской области и Крыму якобы остается больше военнослужащих, чем до последнего обострения ситуации.
Как заявил генсек на встрече министров обороны стран Евросоюза, Россия оставила на южных рубежах много готового к боям вооружения и ограничила доступ в Азовское море через Керченский пролив и движение в Черном море.
По этой причине НАТО должно сохранять бдительность и постоянно наблюдать за ситуацией, считает Столтенберг. Никаких доказательств своих слов генсек НАТО не привел.