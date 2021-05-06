Колонну машин скорой помощи заметили на границе Украины и Ростовской области

Кроме того, на пункте пропуска в районе города Гуково наблюдатели от миссии ОБСЕ зафиксировали передвижение полицейского автомобиля УАЗ. Автомобиль остановился у здания пограничного контроля, из салона вышли трое мужчин в полицейской форме и направились внутрь помещения. Через несколько минут приехавшие вышли ведя под руки пожилого мужчину. Они посадили человека в УАЗ и вновь выехали на территорию Ростовской области.