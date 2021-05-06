Колонну машин скорой помощи заметили на границе Украины и Ростовской области

Колонну, состоящую из шести машин типа «ГАЗель» с надписью «срочная медицинская помощь» наблюдатели заметили на границе с Украиной 28 апреля. Колонну сопровождал автомобиль с табличкой «ЛНР».
Автомобили пересекли границу с Украиной после прохождения пограничного и таможенного контроля.
Кроме того, на пункте пропуска в районе города Гуково наблюдатели от миссии ОБСЕ зафиксировали передвижение полицейского автомобиля УАЗ. Автомобиль остановился у здания пограничного контроля, из салона вышли трое мужчин в полицейской форме и направились внутрь помещения. Через несколько минут приехавшие вышли ведя под руки пожилого мужчину. Они посадили человека в УАЗ и вновь выехали на территорию Ростовской области.
Ранее сообщалось, что украинские националисты объявили в розыск ростовского рэпера Басту.