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Колонну машин скорой помощи заметили на границе Украины и Ростовской области

6 мая 2021, 09:13
Фото: pixabay.com
В Ростовской области на пункте пропуска в районе города Донецка была замечена колонна автомобилей скорой помощи, которая пересекла границу с Украиной, сообщается в отчете миссии ОБСЕ.

Колонну, состоящую из шести машин типа «ГАЗель» с надписью «срочная медицинская помощь» наблюдатели заметили на границе с Украиной 28 апреля. Колонну сопровождал автомобиль с табличкой «ЛНР».

Автомобили пересекли границу с Украиной после прохождения пограничного и таможенного контроля.

Кроме того, на пункте пропуска в районе города Гуково наблюдатели от миссии ОБСЕ зафиксировали передвижение полицейского автомобиля УАЗ. Автомобиль остановился у здания пограничного контроля, из салона вышли трое мужчин в полицейской форме и направились внутрь помещения. Через несколько минут приехавшие вышли ведя под руки пожилого мужчину. Они посадили человека в УАЗ и вновь выехали на территорию Ростовской области.

Ранее сообщалось, что украинские националисты объявили в розыск ростовского рэпера Басту.

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