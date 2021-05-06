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На Украине выявили 6038 новых случаев заражения коронавирусом
6 мая 2021, 09:55
Фото: pixabay.com
Украинские медики за сутки выявили 6038 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из которых 271 ребенок 113 медработников.
Как пишет
RT
, за сутки в стране от инфекции умерли 374 пациента и более 14 тысяч вылечились.
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