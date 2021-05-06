Новых заболевших коронавирусом выявили на 36 территориях Ростовской области

Всего за сутки в области выявили 211 новых ковид-инфицированных. Из них на РостовнаДону приходится 78 человек. Также в числе антилидеров по количеству новых зараженных оказались Неклиновский район, где выявили девять заболевших, Гуково, Таганрог и Семикаракорский район. Там положительные тесты на инфекцию получили по восемь человек.