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Новых заболевших коронавирусом выявили на 36 территориях Ростовской области

6 мая 2021, 08:44
Фото: pixabay.com
В Ростовской области новые случаи заболевания коронавирусной инфекцией выявили в 36 городах и районах, говорится в сообщении регионального правительства.

Всего за сутки в области выявили 211 новых ковид-инфицированных. Из них на РостовнаДону приходится 78 человек. Также в числе антилидеров по количеству новых зараженных оказались Неклиновский район, где выявили девять заболевших, Гуково, Таганрог и Семикаракорский район. Там положительные тесты на инфекцию получили по восемь человек.

Всего в регионе инфекцией заразились 89282 местных жителя, а выздоровели 89,5% из них. Скончались за весь период 4106 человек, а за сутки умерли шесть пожилых пациента.

Ранее сообщалось, что от коронавируса в Ростовской области в марте скончались 530 человек.

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#Новости#Коронавирус#Общество
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