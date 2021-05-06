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Почти 2,5 тысячи нарушений выявили в работе транспортных компаний Ростова в апреле

6 мая 2021, 06:48
Фото: pixabay.com
Департамент транспорта Ростова-на-Дону за апрель выявил 2472 нарушения в работе транспортных компаний, говорится в сообщении городской администрации.

Самыми частыми нарушениями, которые перевозчики допускали в своей работе, стали несоблюдение расписания и недостаточное количество подвижного состава на линиях. На них приходится 2463 всех выявленных в ходе проверочных мероприятий нарушений. Кроме того, водители автобусов высаживали и «подбирали» пассажиров в неположенных местах, осуществляли движение не по маршруту.

В трех случаях автобусы не соответствовали техническим требованиям для перевозки пассажиров.

При этом по сравнению с мартом число нарушений сократилось на 13,2%. По итогам минувшего месяца в адрес перевозчиков власти города направили 60 претензий.

Ранее в Ростове за неделю в автобусах выявили 124 нарушения масочного режима.

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