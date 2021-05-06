Почти 2,5 тысячи нарушений выявили в работе транспортных компаний Ростова в апреле

Самыми частыми нарушениями, которые перевозчики допускали в своей работе, стали несоблюдение расписания и недостаточное количество подвижного состава на линиях. На них приходится 2463 всех выявленных в ходе проверочных мероприятий нарушений. Кроме того, водители автобусов высаживали и «подбирали» пассажиров в неположенных местах, осуществляли движение не по маршруту.