Рождаемость в Ростовской области в марте подскочила сразу на 22%

При этом по сравнению с мартом 2020 года рождаемость в регионе выросла на 21,9%. По числу родившихся детей донской регион также оказался вторым в ЮФО. В Краснодарском крае за месяц родились 5,3 тысячи малышей, что на 30,4% больше, чем в марте 2020 года.
Смертность в Ростовской области выросла на 32,5%. Кроме того, за март в регионе скончались 16 детей в возрасте до 1 года. На больных коронавирусом пришлось 8,5% всех смертей в Ростовской области.
По показателю смертности среди населения Ростовская область стала также второй в Южном федеральном округе, уступив только Краснодарском краю, где за месяц умерли больше 8 тысяч человек, что на 39,3% выше, чем годом ранее.