Рождаемость в Ростовской области в марте подскочила сразу на 22%

При этом по сравнению с мартом 2020 года рождаемость в регионе выросла на 21,9%. По числу родившихся детей донской регион также оказался вторым в ЮФО. В Краснодарском крае за месяц родились 5,3 тысячи малышей, что на 30,4% больше, чем в марте 2020 года.