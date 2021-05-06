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Рождаемость в Ростовской области в марте подскочила сразу на 22%

6 мая 2021, 05:47
Фото: pixabay.com
В Ростовской области в марте родились 3258 младенцев, а это на 528 детей больше, чем годом ранее, говорится в отчетности Росстата.

При этом по сравнению с мартом 2020 года рождаемость в регионе выросла на 21,9%. По числу родившихся детей донской регион также оказался вторым в ЮФО. В Краснодарском крае за месяц родились 5,3 тысячи малышей, что на 30,4% больше, чем в марте 2020 года.

Смертность в Ростовской области выросла на 32,5%. Кроме того, за март в регионе скончались 16 детей в возрасте до 1 года. На больных коронавирусом пришлось 8,5% всех смертей в Ростовской области.

По показателю смертности среди населения Ростовская область стала также второй в Южном федеральном округе, уступив только Краснодарском краю, где за месяц умерли больше 8 тысяч человек, что на 39,3% выше, чем годом ранее.

Как сообщалось ранее, от коронавирусной инфекции в регионе в марте умерли 530 человек.

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