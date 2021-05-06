В Ростове назвали способ защитить от застройки площадь Ленина

Ранее жителей города уже возмущали планы построить торговый комплекс рядом с гостиницей «Амакс». Парламентарий нашел акт государственной историко-культурной экспертизы. Он касается проекта зон охраны объекта культурного наследия «Памятник В.И Ленину».
Известно, что экспертизу провели четыре года назад. По мнению депутата, строить на этой территории ничего нельзя, и здесь должен быть фонтан.
Изначально хотели построить многоэтажный дом, теперь рассматривается вопрос о создании торгового центра. Горожане протестуют после каждого решения.