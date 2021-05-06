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В Ростове назвали способ защитить от застройки площадь Ленина

6 мая 2021, 16:54
Фото: pixabay
В Ростове-на-Дону обнаружили документ, который может помочь затищить от застройки площадь Ленина, сообщил депутат Заксобрания региона Сергей Косинов.

Ранее жителей города уже возмущали планы построить торговый комплекс рядом с гостиницей «Амакс». Парламентарий нашел акт государственной историко-культурной экспертизы. Он касается проекта зон охраны объекта культурного наследия «Памятник В.И Ленину».

Известно, что экспертизу провели четыре года назад. По мнению депутата, строить на этой территории ничего нельзя, и здесь должен быть фонтан.

Изначально хотели построить многоэтажный дом, теперь рассматривается вопрос о создании торгового центра. Горожане протестуют после каждого решения.

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