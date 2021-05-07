Андрей Турчак в числе первых посмотрел обновленный «Поезд Победы» в Москве

К составу был добавлен уникальный вагон, который был изготовлен в честь защитников Брестской крепости — солдатов и командиров Красной армии, а также женщин и детей — членов семей военнослужащих, принявших первые удары немецких войск на себя. Об этом пишет newsnn.ru.
Присутствующие на экскурсии посетили фрагмент жилой комнаты довоенного образца, после — фрагмент ДОТа. Рядом с ним находятся мультимедийные экраны со сценами нападения на Брестскую крепость. Помимо этого, в составе присутствуют вагоны, посвященные блокадному Ленинграду, концлагерям, Сталинградской битве и Победе. В одном из вагонов авторами были запечатлены герои войны, не дожившие до Победы.
«У создателей получилось вместить все — и трудности, и горечь, и лишения, и саму Победу. Проект предоставляет ответ на вопрос, по какой причине по прошествии множества лет мы все еще отдаем дань памяти тем, кто погиб в тот период, работал в народном хозяйстве, занимался восстановлением экономики нашей страны», — отметил Андрей Турчак.
Как рассказал секретарь генсовета «Единой России», проектов такого рода должно быть больше — особенно при участившихся посягательствах на историческую память.
«Чем дальше от событий того периода, тем меньше остается их свидетелей. И тем больше возникает попыток переписать историю, оправдать нацизм, стереть из памяти подвиги нашего народа. Поэтому такие современные проекты, как „Поезд Победы“, — это как хорошая прививка для нашего молодого поколения», — подытожил Андрей Турчак.
«Поезд Победы» стал единственной в мире иммерсивной инсталляцией, находящейся в движущемся составе. Экспозиция основана на истории о Великой Отечественной войне, рассказанной от лица ветерана-железнодорожника. Прототипом главного героя выступила Елена Чухнюк, которая была машинистом паровозной колонны. Она водила во время ВОВ воинские поезда, наполненные оружием и боеприпасами, к линии фронта. Каждый вагон в поезде-музее расскажет о событиях 1941–1945 гг., часть экспозиции является мультимедийной. Поезд-музей в первый раз был запущен в октябре прошлого года с Белорусского вокзала. За период работы его посетителями стали 85 тыс. человек, а маршрут пролегал через 38 городов в 27 российских регионах.