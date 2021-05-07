Андрей Турчак в числе первых посмотрел обновленный «Поезд Победы» в Москве

«Поезд Победы» стал единственной в мире иммерсивной инсталляцией, находящейся в движущемся составе. Экспозиция основана на истории о Великой Отечественной войне, рассказанной от лица ветерана-железнодорожника. Прототипом главного героя выступила Елена Чухнюк, которая была машинистом паровозной колонны. Она водила во время ВОВ воинские поезда, наполненные оружием и боеприпасами, к линии фронта. Каждый вагон в поезде-музее расскажет о событиях 1941–1945 гг., часть экспозиции является мультимедийной. Поезд-музей в первый раз был запущен в октябре прошлого года с Белорусского вокзала. За период работы его посетителями стали 85 тыс. человек, а маршрут пролегал через 38 городов в 27 российских регионах.