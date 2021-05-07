Банк «Открытие» проведет развлекательные мероприятия на этапе Кубке мира по гребле

Для гостей и участников мероприятия будет создана шопинг-зона, где зрители смогут купить экологически чистую продукцию от местных производителей, пишет muksun.fm.
Кроме этого, для посетителей этапа Кубка мира подготовили большое число развлечений. Так, банком «Открытие» будет установлен специальный шатер-пирамида для семейного отдыха, где состоится интерактивная нон-стоп-игра River Rush. Желающие смогут испытать свои навыки управления лодкой через преодоление порогов и препятствий на горной реке. Победит тот, кто сможет набрать наибольшее количество очков. После этого участники испытания отдохнут на берегу канала на шезлонгах.
Также гости из VIP-зоны получат бесплатно фирменное мороженое от банка «Открытие».
В текущем году на соревнования съедутся 400 атлетов из 50 различных государств мира. На трибунах будет присутствовать примерно 20 тысяч зрителей, зарегистрироваться на мероприятие можно будет до 11 мая. Лучшие мировые байдарочники и каноисты сразятся за шесть олимпийских лицензий и 38 комплектов наград.