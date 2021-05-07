Банк «Открытие» проведет развлекательные мероприятия на этапе Кубке мира по гребле

Кроме этого, для посетителей этапа Кубка мира подготовили большое число развлечений. Так, банком «Открытие» будет установлен специальный шатер-пирамида для семейного отдыха, где состоится интерактивная нон-стоп-игра River Rush. Желающие смогут испытать свои навыки управления лодкой через преодоление порогов и препятствий на горной реке. Победит тот, кто сможет набрать наибольшее количество очков. После этого участники испытания отдохнут на берегу канала на шезлонгах.