Награды Путина за борьбу с пандемией получат восемь жителей Ростовской области

Так, врач Центра гигиены и эпидемиологии Ростовской области Наталья Асмолова, начальник отдела Роспотребнадзора в Шахтах, Усть-Донецком и сельском Октябрьском районах Виктория Дзыза, заведующая отделом ростовского филиала Центра гигиены и эпидемиологии Ростовской области Лилия Пархоменко, директор Ростовского научно-исследовательского института микробиологии и паразитологии Татьяна Твердохлебова были удостоены ордена Пирогова.
Меддезинфектору Центра гигиены и эпидемиологии Ростовской области Ольге Власовой, биологу Южного окружного центра по профилактике и борьбе со СПИДом Ростовского научно-исследовательского института микробиологии и паразитологии Снежане Ивановой, младшему научному сотруднику Ростовского научно-исследовательского института микробиологии и паразитологии Инне Полищук, биологу Ростовского научно-исследовательского института микробиологии и паразитологии Виктории Теличевой была присуждена медаль Луки Крымского.
Отмечается, что все награды жители Ростовской области получат за борьбу с пандемией коронавируса.
Ранее тест на ковид обязали сдавать ростовчан, возвращающихся из Донбасса. Напомним, что в Ростовской области за весь период пандемии было зарегистрировано 89282 случая заражения коронавирусной инфекции, 89,5% из которых закончились выздоровлением пациентов. скончались 4,59% зараженных. Лечение в стационарах на 6 мая проходили более 1,7 тысячи местных жителей. В вакцинальной кампании против COVID-19 приняли участие 323187 человек.