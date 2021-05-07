Награды Путина за борьбу с пандемией получат восемь жителей Ростовской области

Ранее тест на ковид обязали сдавать ростовчан, возвращающихся из Донбасса. Напомним, что в Ростовской области за весь период пандемии было зарегистрировано 89282 случая заражения коронавирусной инфекции, 89,5% из которых закончились выздоровлением пациентов. скончались 4,59% зараженных. Лечение в стационарах на 6 мая проходили более 1,7 тысячи местных жителей. В вакцинальной кампании против COVID-19 приняли участие 323187 человек.