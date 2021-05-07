Перед судом предстанет ростовчанка, бросившая на улице четырехлетнего сына

По информации надзорного органа, в апреле 2021 года на улице в Ростове-на-Дону случайный прохожий увидел мальчика четырех лет без верхней одежды. Ребенок находился на улице без взрослых и без еды. Мужчина отвел малыша в полицейский участок.
Сообщается, что мать жестоко обращалась со своим сыном, била его и не кормила, не обеспечивала необходимые бытовые условия. В настоящее время ребенок находится в больнице.
Женщину будут судить по обвинению в оставлении в опасности своего ребенка (ст. 125 УК РФ) и в неисполнении обязанностей по его воспитанию. Нерадивую мать хотят лишить родительских прав.
Ранее пьяный житель Ростовской области похитил пятилетнюю девочку.