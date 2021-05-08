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Пропавшую в апреле 17-летнюю девушку ищут в Ростовской области

8 мая 2021, 14:13
Фото: http://rostov.sledcom.ru
В Ростовской области в Кагальницком районе следователи начали проверку из-за исчезновения 17-летней жительницы станицы Кировской Анастасии Рыжкиной, говорится в сообщении регионального СКР.

Отмечается, что девушка ушла из дома еще в апреле 2021 года и до сих пор не вернулась.

При этом мать и бабушка пропавшего подростка утверждают, что Настя и раньше уходила из дома на длительное время, поэтому они не своевременно обратились в полицию с заявлением о ее исчезновении.

Сейчас следователи, криминалисты следственного управления, а также сотрудники полиции и волонтеры выполняют комплекс розыскных мероприятий, направленных на установление местонахождения несовершеннолетней», — сказано в сообщении.

О местонахождении девушки следователи просят сообщить в органы полиции по телефону 102.

Ранее в Новочеркасске обнаружили тело 23-летнего Дмитрия Орлова, считавшегося пропавшим без вести.

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