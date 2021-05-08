Пропавшую в апреле 17-летнюю девушку ищут в Ростовской области

Отмечается, что девушка ушла из дома еще в апреле 2021 года и до сих пор не вернулась.
При этом мать и бабушка пропавшего подростка утверждают, что Настя и раньше уходила из дома на длительное время, поэтому они не своевременно обратились в полицию с заявлением о ее исчезновении.
Сейчас следователи, криминалисты следственного управления, а также сотрудники полиции и волонтеры выполняют комплекс розыскных мероприятий, направленных на установление местонахождения несовершеннолетней», — сказано в сообщении.
О местонахождении девушки следователи просят сообщить в органы полиции по телефону 102.