Власти Ростова объяснили резкое обмеление Северного водохранилища

Напомним, что авария на водохранилище произошла из-за неблагоприятных метеорологических условий. Большое бревно повредило один из затворов. Для устранения повреждения из водохранилища спустили воду. этим воспользовались местные жители, которые стали собирать рыбу руками и сачками. Незаконная рыбалка на гидротехническом сооружении обернулась для местных жителей десятками административных штрафов и уголовным делом.