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Власти Ростова объяснили резкое обмеление Северного водохранилища

8 мая 2021, 15:58
Фото: donland.ru
В Низовом водохранилище реки Темерник в Ростове-на-Дону уровень воды до нулевой отметки, сообщили в администрации города.

Снижение уровня воды связано с аварийной ситуацией на гидротехническом сооружении, которая произошла в конце марта. «С целью предупреждения и предотвращения аварийных и чрезвычайных ситуаций, Управлением благоустройства и лесного хозяйства города Ростова-на-Дону запланированы работы по ремонту гидротехнического сооружения», — сказано в сообщении городских властей.

Деньги на разработку проектно-сметной документации на проведение ремонтных работ на Северном водохранилище выделили в апреле.

Таким образом воду из гидротехнического сооружения спустили для проведения геологических изысканий и последующего проведения ремонтных работ.

Напомним, что авария на водохранилище произошла из-за неблагоприятных метеорологических условий. Большое бревно повредило один из затворов. Для устранения повреждения из водохранилища спустили воду. этим воспользовались местные жители, которые стали собирать рыбу руками и сачками. Незаконная рыбалка на гидротехническом сооружении обернулась для местных жителей десятками административных штрафов и уголовным делом.

В начале мая ростовчане стали сообщать в соцсетях о снижении уровня воды в водохранилище. Это вызвало беспокойство у граждан.

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