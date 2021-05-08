Власти Ростова объяснили резкое обмеление Северного водохранилища

Снижение уровня воды связано с аварийной ситуацией на гидротехническом сооружении, которая произошла в конце марта. «С целью предупреждения и предотвращения аварийных и чрезвычайных ситуаций, Управлением благоустройства и лесного хозяйства города Ростова-на-Дону запланированы работы по ремонту гидротехнического сооружения», — сказано в сообщении городских властей.
Деньги на разработку проектно-сметной документации на проведение ремонтных работ на Северном водохранилище выделили в апреле.
Таким образом воду из гидротехнического сооружения спустили для проведения геологических изысканий и последующего проведения ремонтных работ.
Напомним, что авария на водохранилище произошла из-за неблагоприятных метеорологических условий. Большое бревно повредило один из затворов. Для устранения повреждения из водохранилища спустили воду. этим воспользовались местные жители, которые стали собирать рыбу руками и сачками. Незаконная рыбалка на гидротехническом сооружении обернулась для местных жителей десятками административных штрафов и уголовным делом.
В начале мая ростовчане стали сообщать в соцсетях о снижении уровня воды в водохранилище. Это вызвало беспокойство у граждан.