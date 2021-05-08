Женщина и двое мужчин скончались от коронавируса в Ростовской области

На этот раз жертвами ковидной инфекции стали 73-летняя женщина и двое мужчин в возрасте 68 и 79 лет. У всех трех погибших имелись хронические заболевания сердечно-сосудистой и других систем. Они отразились на течении коронавируса.
Всего в регионе из числа ковид-инфицированных скончался 4121 человек. Доля летальных исходов превысила 4,5%.
С начала пандемии в Ростовской области зарегистрирован 89701 случай заражения коронавирусом, из них 80331 закончился выздоровлением пациентов.в вакцинальной кампании приняли участие 331323 местных жителя.