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Женщина и двое мужчин скончались от коронавируса в Ростовской области

8 мая 2021, 08:36
Фото: pixabay.com
В Ростовской области было зарегистрировано еще три случая смерти среди пациентов с подтвержденным коронавирусом, говорится в сообщении регионального правительства.

На этот раз жертвами ковидной инфекции стали 73-летняя женщина и двое мужчин в возрасте 68 и 79 лет. У всех трех погибших имелись хронические заболевания сердечно-сосудистой и других систем. Они отразились на течении коронавируса.

Всего в регионе из числа ковид-инфицированных скончался 4121 человек. Доля летальных исходов превысила 4,5%.

С начала пандемии в Ростовской области зарегистрирован 89701 случай заражения коронавирусом, из них 80331 закончился выздоровлением пациентов.в вакцинальной кампании приняли участие 331323 местных жителя.

Ранее Росстат сообщил о 530 погибших от коронавируса в Ростовской области в марте.

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#Новости#Коронавирус#Общество
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