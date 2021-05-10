rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 10 мая 2021, 18:19

Published 10 мая 2021, 18:19

Modified 1 октября, 14:20

Updated 1 октября, 14:20

Пассажирский автобус сбил старушку в Ростове

10 мая 2021, 18:19
Вечером 10 мая на Ворошиловском проспекте в Ростове-на-Дону следовавший по маршруту автобус сбил пожилую женщину, сообщили в региональном УГИБДД.

Автобус под управлением водителя 1973 года рождения следовал по маршруту №77, когда сбил женщину, переходящую проезжую часть в неположенном месте.

Несмотря на то, что недалеко находился пешеходный переход, женщина 1943 года рождения решила перейти дорогу в удобном для нее месте, в итоге попала под автобус. В момент наезда в салоне автобуса находились 15 пассажиров, никто из них не пострадал, а пешехода доставили в больницу.

Читайте также: В Аксае на «зебре» насмерть сбили женщину-пешехода.

#Новости
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 985 271-59-30

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика