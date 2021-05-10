Пассажирский автобус сбил старушку в Ростове

Несмотря на то, что недалеко находился пешеходный переход, женщина 1943 года рождения решила перейти дорогу в удобном для нее месте, в итоге попала под автобус. В момент наезда в салоне автобуса находились 15 пассажиров, никто из них не пострадал, а пешехода доставили в больницу.